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"Спартак" установил рекорд чемпионатов России по количеству побед со счетом 1:0

"Спартак", обыграв в 28-м туре "Амкар" со счетом 1:0, установил рекорд чемпионатов России.

Для красно-белых победа с таким счетом стала 11-й в этом сезоне. Предыдущее достижение принадлежало "Крыльям Советов", которые добились 10 побед с счетом 1:0 в сезоне-1996/97. Однако тогда самарцы провели 34 матча. У "Уфы" в нынешнем чемпионате таких результатов девять.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 17:21
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(4)
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (8)

Думаю, что это не тот рекорд, которым нужно гордиться.
Хотя, конечно, в разных матчах эти 1-0 по-разному можно охарактеризовать. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 17:27) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во всем первые,Молодцы!
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:25) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, это не последняя наша победа в этом чемпе с таким счетом smile
Регистрация: 11.06.2016
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