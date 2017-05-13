"Спартак" установил рекорд чемпионатов России по количеству побед со счетом 1:0

"Спартак", обыграв в 28-м туре "Амкар" со счетом 1:0, установил рекорд чемпионатов России.Для красно-белых победа с таким счетом стала 11-й в этом сезоне. Предыдущее достижение принадлежало "Крыльям Советов", которые добились 10 побед с счетом 1:0 в сезоне-1996/97. Однако тогда самарцы провели 34 матча. У "Уфы" в нынешнем чемпионате таких результатов девять.