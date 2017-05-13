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Массимо Каррера: мне понравилось, что фанаты выбежали на поле, рад был их увидеть
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (1:0) в Перми в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что готов праздновать чемпионство сумасшедшим образом.
"Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом", - сказал Каррера.
"Прыгнуть с автобуса", — подал идею пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции.
"Да что угодно! Вы увидите", — добавил Каррера.
"Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле", — заявил Каррера.
"Чемпионат.сом"
"Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом", - сказал Каррера.
"Прыгнуть с автобуса", — подал идею пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции.
"Да что угодно! Вы увидите", — добавил Каррера.
"Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле", — заявил Каррера.
"Чемпионат.сом"
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