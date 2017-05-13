Массимо Каррера: мне понравилось, что фанаты выбежали на поле, рад был их увидеть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (1:0) в Перми в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что готов праздновать чемпионство сумасшедшим образом."Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом", - сказал Каррера."Прыгнуть с автобуса", — подал идею пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции."Да что угодно! Вы увидите", — добавил Каррера."Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле", — заявил Каррера.