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Массимо Каррера: мне понравилось, что фанаты выбежали на поле, рад был их увидеть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Амкаром" (1:0) в Перми в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что готов праздновать чемпионство сумасшедшим образом.

"Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжёлым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом", - сказал Каррера.

"Прыгнуть с автобуса", — подал идею пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг во время пресс-конференции.

"Да что угодно! Вы увидите", — добавил Каррера.

"Мне даже понравилось, когда люди выбежали. Страшно должно быть, когда ты проиграл, и фанаты выбегают, а так я был только рад видеть их на поле", — заявил Каррера.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 17:23
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(7)
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо это генеральная репетиция перед Тереком!
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:28) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Боюсь представить что будет в награждение медалей и поднятия кубка!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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