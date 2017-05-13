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Горан Алексич: "Амкар" провел хорошую игру
Тренер "Амкара" Горан Алексич прокомментировал поражение своей команды в матче против "Спартака" (0:1) в двадцать восьмом туре РФПЛ.
"Сами видели, что сегодня "Амкар" провёл очень хорошую игру, создал очень много моментов, но ещё раз подвела реализация. Мы создали очень много моментов именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч, должны были как минимум одно очко заработать", - цитируует Алексича официальный сайт клуба.
"Сами видели, что сегодня "Амкар" провёл очень хорошую игру, создал очень много моментов, но ещё раз подвела реализация. Мы создали очень много моментов именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч, должны были как минимум одно очко заработать", - цитируует Алексича официальный сайт клуба.
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