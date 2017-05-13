Василий Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении

Российский спортивный журналист Василий Уткин объявил о приостановке карьеры футбольного комментатора в конце трансляции матча Чемпионшипа между "Фулхэмом" и "Редингом" на канале "Евроспорт"



"Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.



Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу "Евроспорт" и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на "Евроспорте", на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.



Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания", — сказал Уткин.



Уткин являлся главный редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс" с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года был сотрудником телеканала "Матч ТВ".