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Василий Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении
Российский спортивный журналист Василий Уткин объявил о приостановке карьеры футбольного комментатора в конце трансляции матча Чемпионшипа между "Фулхэмом" и "Редингом" на канале "Евроспорт"
"Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.
Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу "Евроспорт" и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на "Евроспорте", на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.
Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания", — сказал Уткин.
Уткин являлся главный редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс" с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года был сотрудником телеканала "Матч ТВ".
"Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.
Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу "Евроспорт" и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на "Евроспорте", на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.
Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания", — сказал Уткин.
Уткин являлся главный редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс" с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года был сотрудником телеканала "Матч ТВ".
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