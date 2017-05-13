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Василий Уткин: я прекращаю деятельность футбольного комментатора на телевидении

Российский спортивный журналист Василий Уткин объявил о приостановке карьеры футбольного комментатора в конце трансляции матча Чемпионшипа между "Фулхэмом" и "Редингом" на канале "Евроспорт"

"Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.

Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу "Евроспорт" и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на "Евроспорте", на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.

Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания", — сказал Уткин.

Уткин являлся главный редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс" с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года был сотрудником телеканала "Матч ТВ".
Теги: Уткин
Сегодня, 22:30
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18
(3)
№18 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не сказать что рыдаю, но жаль...У него был стиль
Регистрация: 19.03.2017
№17 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Идите ищите европейскую розетку Игорь Владимирович
Регистрация: 17.05.2015
№16 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 23:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем крыша на почве алкоголизма уехала...
Регистрация: 24.10.2007
№15 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 23:11) #
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  •  (2)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Sandr_71
Один из самых лучших комментаторов в современной истории футбола.


joy

даже сказать ничего не можешь?)
Регистрация: 2.03.2017
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Уже года три как закончился как комментатор.
Почитаешь его бредовые измышления и хочется все поскорее забыть.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А за деньги?
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 22:58) #
  • +5
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Болеет за:
«Ювентус»
BlackCrash,
Жаль, еще один гений уходит!! Без Васи все п....
Регистрация: 17.03.2017
№11 Написал: BlackCrash СПб (Сегодня, 22:56) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какой Уткин? Пока, такие гении как Орлов и Погорелов комментируют.....
Регистрация: 26.08.2010
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:54) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sandr_71
Один из самых лучших комментаторов в современной истории футбола.


joy


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:53) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Я слишком толст для всего этого...(с)


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:52) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что? И на Евроспорте заснул?
Регистрация: 23.11.2009
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
давай до свиданья
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 22:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Каким бы Вася ни был - удачи на новом поприще.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (5)

Каким он был и какой сейчас это земля и небо! Так что решение правильное!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Он же на РБК комментирует? Прикольно, кстати.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:38) #
  • -5
  •  (9)

Человек, слова которого не стоят воздуха, который их разносит. Сегодня прекращает завтра возобновит.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 22:35) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, а на матч тв одно говно осталось
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (12)

Один из самых лучших комментаторов в современной истории футбола.
Регистрация: 2.03.2017
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