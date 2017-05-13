Дмитрий Тарасов: Семин нас хорошо мотивирует, что мы и показали

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал победу своей команды в матче против "Оренбурга" (4:0).



"Я думаю, что эту победу мы посвятим как Юрию Семину, так и Лоськову, для которого это юбилейным матч. Получилась хорошая и результативная игра. Голы мы посвящаем этим двум событиям. Как удается сохранить мотивацию? Думаю, у каждого игрока есть имя, за которое он должен выходить и показывать свой уровень. На стадион приходят болельщики, для которых мы стараемся. Семин нас хорошо мотивирует, что мы и показали", - сказал Тарасов в эфире телеканала "Наш футбол".