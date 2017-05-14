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Роман Бабаев: ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с Еременко

Предпосылки к продлению трудового договора между ЦСКА и финским футболистом Романом Еременко отсутствуют, сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна - дисквалификация продолжает действовать", - цитирует Бабаева ТАСС.

На вопрос, изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация, Бабаев ответил: "Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации".
Теги: Бабаев ЦСКА Еременко
Сегодня, 12:12
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: maradona72
Вот как армейцы поступают с темы


Провоцировать нужно тоньше...


Кокаиновые чемпионства.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:17) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: maradona72
Вот как армейцы поступают с темы


Провоцировать нужно тоньше...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (3)
online

Вот как армейцы поступают с темы кто приносил чемпионство клубу. Ужас.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (1)
online

Ему ещё и платили? С ума сошли????? Или Бабаев с Гинером сами его угощали????
Регистрация: 26.01.2007
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