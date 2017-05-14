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"Уфа" сыграет с "Анжи" в зелёной форме
Определилась игровая форма команд "Уфы" и "Анжи", в которой они сегодня выйдут на поле стадиона "Нефтяник" в матче 28-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт башкирского клуба.
Уфимцы сыграют в зеленой форме (вратарь – в белой), футболисты из Дагестана выйдут в форме – желтого цвета (вратарь – в серой).
Матч начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе "Нефтяник".
Уфимцы сыграют в зеленой форме (вратарь – в белой), футболисты из Дагестана выйдут в форме – желтого цвета (вратарь – в серой).
Матч начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе "Нефтяник".
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