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"Динамо" провело чествование участников финала Кубка обладателей кубков-1972

"Динамо" провел чествование ветеранов команды, которые участвовали в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1972 года с шотландским "Рейнджерс". Церемония прошла перед матчем 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ярославским "Шинником".

Финальный матч Кубка обладателей кубков состоялся 24 мая 1972 года в Испании на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Со счетом 3:2 победу одержала шотландская команда.

В церемонии приняли участие игроки того матча - Олег Долматов, Михаил Гершкович, Анатолий Байдачный, Владимир Пильгуй.

Футболисты "Динамо" вышли на поле в памятных футболках с изображением афиши той встречи. Первый символический удар по мячу перед матчем с "Шинником" нанес капитан бело-голубых во встрече с "Рейнджерс" Валерий Зыков. Подарки ветеранам вручили генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев, член общественно-экспертного совета столичного клуба Сергей Степашин, а также председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

Ранее "Динамо" досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер-лиги.

ТАСС
Теги: Динамо
Сегодня, 15:23
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(1)
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:32) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
В те времена усиление бы небольшое и кубок уефа взяли и этот прихватили бы ,но что было то прошло..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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