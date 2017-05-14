"Динамо" провело чествование участников финала Кубка обладателей кубков-1972

"Динамо" провел чествование ветеранов команды, которые участвовали в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1972 года с шотландским "Рейнджерс". Церемония прошла перед матчем 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ярославским "Шинником".Финальный матч Кубка обладателей кубков состоялся 24 мая 1972 года в Испании на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Со счетом 3:2 победу одержала шотландская команда.В церемонии приняли участие игроки того матча - Олег Долматов, Михаил Гершкович, Анатолий Байдачный, Владимир Пильгуй.Футболисты "Динамо" вышли на поле в памятных футболках с изображением афиши той встречи. Первый символический удар по мячу перед матчем с "Шинником" нанес капитан бело-голубых во встрече с "Рейнджерс" Валерий Зыков. Подарки ветеранам вручили генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев, член общественно-экспертного совета столичного клуба Сергей Степашин, а также председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.Ранее "Динамо" досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер-лиги.