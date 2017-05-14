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Болельщики "Спартака" почтили память Александра Абдулова

Болельщики московского "Спартака" почтили память известного актера и болельщика "красно-белых" Александра Абдулова.

Накануне дня рождения Абдулова (29 мая) на могиле актера появился свежий газон из красных и белых роз, на котором из цветов выложена фраза "Саша, мы чемпионы!"

"Комсомольская правда"
Теги: Спартак
Вчера, 23:18
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