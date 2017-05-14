Болельщики "Спартака" почтили память Александра Абдулова

Болельщики московского "Спартака" почтили память известного актера и болельщика "красно-белых" Александра Абдулова.Накануне дня рождения Абдулова (29 мая) на могиле актера появился свежий газон из красных и белых роз, на котором из цветов выложена фраза "Саша, мы чемпионы!"