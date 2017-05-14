Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Массимо Каррера: "Спартаку" нужны футболисты, которые будут играть за команду, а не за деньги

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что его подопечные готовы к участию в Лиге чемпионов.

"Мы готовы к Лиге чемпионов. Там будет непросто. В следующем сезоне нам предстоит провести большое количество матчей. Команда должна быть хорошо натренированной, а игроки показывать футбол уровня этого турнира. Мы постараемся собрать состав, который сможет хорошо выступить в Лиге чемпионов и продолжить успешную серию матчей в РФПЛ.

Насколько "Спартак" нуждается в усилении перед ЛЧ? Мои игроки — самые сильные. Сильнее всех. Чемпионат уже закончился. Мы победили, мы — чемпионы. Посмотрим, что мы сделаем, чтобы усилить состав после сезона.

Федун сказал, что клуб не будет брать дорогостоящих игроков с высокими зарплатами? Я согласен с руководством. Не стоит брать игроков на высокую зарплату. Хочу, чтобы были игроки, которые бы играли за команду, за "Спартак", а не за деньги. Они должны хотеть стать чемпионами — это самое важное", — сказал Каррера в эфире программы "После футбола".

"Газета.ру"
Теги: Каррера Спартак
Вчера, 23:25
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И ето хорошо


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.