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Массимо Каррера: лимит на легионеров создает проблемы

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге создает проблемы тренерам при выборе состава.

"Конечно, это создает проблемы, когда ты выставляешь состав на игру. Но если мы хотим развивать в России футбол, то нужно давать возможность российским игрокам показывать себя на поле", — сказал Каррера.

"Матч ТВ"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 00:14
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