Массимо Каррера: лимит на легионеров создает проблемы

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге создает проблемы тренерам при выборе состава."Конечно, это создает проблемы, когда ты выставляешь состав на игру. Но если мы хотим развивать в России футбол, то нужно давать возможность российским игрокам показывать себя на поле", — сказал Каррера.