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"Томь" не получила лицензию РФС на следующий сезон
Комиссия РФС по лицензированию отказала "Томи" в выдаче лицензии на следующий сезон. Об этом сегодня сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. Кроме того, в лицензии было отказало ещё трём командам Футбольной национальной лиги.
"Томи" отказано в получении лицензии. У них есть время и возможность пройти апелляционную инстанцию. Помимо томского клуба в выдаче лицензии отказано "Кубани", "Факелу" и "Луч-Энергии", - цитирует Летина "Чемпионат.сом".
"Томи" отказано в получении лицензии. У них есть время и возможность пройти апелляционную инстанцию. Помимо томского клуба в выдаче лицензии отказано "Кубани", "Факелу" и "Луч-Энергии", - цитирует Летина "Чемпионат.сом".
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