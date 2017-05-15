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"Томь" не получила лицензию РФС на следующий сезон

Комиссия РФС по лицензированию отказала "Томи" в выдаче лицензии на следующий сезон. Об этом сегодня сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. Кроме того, в лицензии было отказало ещё трём командам Футбольной национальной лиги.

"Томи" отказано в получении лицензии. У них есть время и возможность пройти апелляционную инстанцию. Помимо томского клуба в выдаче лицензии отказано "Кубани", "Факелу" и "Луч-Энергии", - цитирует Летина "Чемпионат.сом".
Теги: Томь
Сегодня, 16:17
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(1)
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 17:30) #
  • -2
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Болеет за:
ЦСКА
интересна причина..
Регистрация: 24.04.2008
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