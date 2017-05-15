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СМИ: Квинси Промес решил остаться в "Спартаке" как минимум до зимы

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес принял решение остаться в московском клубе минимум до зимы, сообщает ФАН.

Футболист не захотел покидать стан новоявленных чемпионов России из-за предстоящих стартов команды в Лиге чемпионов. Кроме того, его устраивает текущее положение дел в карьере. Отмечается, что Промес уже проинформировал о желании остаться своего агента и наставника "Спартака" Массимо Карреру. При этом решение об уходе из клуба зимой будет приниматься исходя из выступления команды.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 16:29
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№32 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voldemar
Это радует.Недаром зенитчикивсполошились
пересрались!


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№31 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это радует.Недаром зенитчики всполошились. smiley
Регистрация: 8.05.2017
№30 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смолов и Дзюба в сто раз лучше...В Турцию можно его пристроить и то наврядли
Регистрация: 15.03.2009
№29 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:59) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
какая замечательная новость))))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№28 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:55) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Primus
Сейчас еще Смолов, если заграницей трансфер обломится - вполне может перейти

По мне, так, лучше "за границей", чем у нас.
Зажрался парниша. smirk
Перестал расти.
Регистрация: 6.08.2008
№27 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:55) #
  • -2
  •  (6)

Да играй уже. Сказал Федун дешевле 30 лямов продавать тебя не будет. Так что и закончишь карьеру в России.
Регистрация: 17.04.2017
№26 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
и к тому же негр

Вот потому у вас щас 55 очков всего. Потому что вы мастерство игроков цветом кожи меряете.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№25 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну кто же откажется поиграть в Лиги Чемпионов. Даже бомжи убогие - и те в уходящий лигачемпионский поезд всеми правдами и неправдами норовят свои немытые тела просунуть. А тут Промес - один из творцов успеха.
Сейчас еще Смолов, если заграницей трансфер обломится - вполне может перейти smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№24 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:28) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
кажи, Лисяра, ведь мечтаешь, чтобы он за вас играл?

не, он уже б/у и к тому же негр
но кто-то схожего класса не помешал бы, да, Данни уже старенький...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№23 Написал: Quincy (Сегодня, 17:27) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Ты наверное его с Халком путаешь.


посмотрел состав зенита и не нашел там Хулька,это вчерашний день и нафталин
23 тур

"Спартак" - "Зенит" 2:1
Гол: Промес, 22, Самедов, 80 - Дзюба, 67
Регистрация: 2.09.2016
№22 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:24) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: safonas
ему до чемпионата мира точно нужно оставаться чтобы получать практику наверняка

Не факт, что укурки на ЧМ выйдут.
Регистрация: 22.09.2009
№21 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:23) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Quincy
Цитата: zen-it
Понятно, значит не кому не нужен!

просто нравится бомжам отгружать laughing

Ты наверное его с Халком путаешь.
Регистрация: 5.04.2017
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 17:21) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Понятно, значит не кому не нужен!

просто нравится бомжам отгружать laughing
Регистрация: 2.09.2016
№19 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:13) #
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Понятно, значит не кому не нужен!
Регистрация: 5.04.2017
№18 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:08) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и хорошо.
Регистрация: 12.02.2013
№17 Написал: ramil Россия (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
...по результатам игры в ЛЧ видно будет...что сейчас загадывать
Регистрация: 17.05.2016
№16 Написал: safonas (Сегодня, 17:06) #
  • +3
  •  (5)

ему до чемпионата мира точно нужно оставаться чтобы получать практику наверняка


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№15 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:03) #
  • +4
  •  (8)
online

вот и ладненько
Регистрация: 20.04.2016
№14 Написал: nemez Нижневартовск (Сегодня, 17:02) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Работяга
решил остаться в "Спартака"

Русский языка ?

Все татары кроме я, все в кусты, а я в трава
Регистрация: 30.03.2011
№13 Написал: EMDM (Сегодня, 16:59) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Как я и предполагал! думаю для него это правильное решение )
Да и для нашего чемпионата тоже ))
Регистрация: 24.04.2008
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:59) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Black Fox
Заковать нигру в цепи, пусть даже не думает сбежать blush

Это Полено будет рваться на "Открытие-Арену" на матч с "Тереком", чтобы хоть одним глазком приобщиться к прекрасному!
Вот кого нужно будет Миллеру заковывать в кандалы.
И ЖРАТЬ НЕ ДАВАТЬ! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:51) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
решил остаться в "Спартака"

Русский языка ?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№10 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:50) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
у них же Дзюба

Эта часть фразы греет душу отдельно. Только лучше так, восторженно: У них же Дзюбаааааааа!!!!!!


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№9 Написал: Батька (Сегодня, 16:49) #
  • +10
  •  (16)

Цитата: Алексей2010
Скажи, Лисяра, ведь мечтаешь, чтобы он за вас играл?

у них Молло и Какоша питарки на этой позиции )) это тебе не ниги, таких (голубеньких) в питере любят !! Главное что бы не черный !!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:46) #
  • +10
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Заковать нигру в цепи, пусть даже не думает сбежать

Скажи, Лисяра, ведь мечтаешь, чтобы он за вас играл?


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: Den Pakolp (Сегодня, 16:46) #
  • -12
  •  (12)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:42) #
  • -14
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Что значит минимум до зимы? Заковать нигру в цепи, пусть даже не думает сбежать blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 16:39) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
отличная новость
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (11)

Ежу понятно было ))
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ага - еще даже окно не открылось и ни чего толком не предлагали, все может измениться за 5 минут, но не хотелось бы конечно...
Регистрация: 16.07.2011
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