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Дмитрий Сенников: "Спартаку" несолидно проигрывать в ранге чемпиона

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников полагает, что столичный "Спартак" будет играть оставшиеся встречи Премьер-лиги на победу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

"В оставшихся матчах "Спартак" будет играть на победу и за престиж клуба. Теперь команда выступает в ранге чемпиона, и я считаю, что проигрывать в таком статусе ей несолидно. Заслуженно ли чемпионство "Спартака"? Я не видел у "Спартака" слабых соперников – наоборот, соперники были сильные. Все борются, просто у "Спартака" в этом сезоне достаточно хорошая игра, физическая форма и везение. В этот раз всё сложилось именно так. ЦСКА и "Зенит" на протяжении последних лет сохраняют статус команд, которые постоянно борются за чемпионство, а теперь мы посмотрим, сможет ли "Спартак" в ближайшие 2-3 года поддерживать такой статус и быть хотя бы в тройке сильнейших", - цитирует Сенникова "Евро-футбол".
Теги: Сенников Спартак
Сегодня, 17:02
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№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:11) #
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online

Цитата: Lokoflesh
Посмотрим, может быть к тому времени для Арсенала уже все будет решено.

А пофигу. Арсы будут бегать, как Томки, за свои возможные контракты в ПЛ, а Спартак даст порезвиться скамеечникам, как в Перми.

Вот в Москве с Терками будут рубиться всерьез, поскольку у Терок вполне реальный шанс на ЛЕ.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:34) #
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online

Цитата: Lokoflesh
Арсеналу сольют с удовольствием.

Так "УДОВОЛЬСТВИЕ", вроде, как в "Зенит" из "Спартака" перешло и сейчас в Питере капитанит? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:14) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: safonas
поэтому слива не будет,

Посмотрим, может быть к тому времени для Арсенала уже все будет решено.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:10) #
  • +7
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Цитата: Lokoflesh
Арсеналу сольют с удовольствием.

сенатора нет, поэтому слива не будет, тем более в Тулу со всех уголков страны болелы летят на игру...билетов уже нет, а народ все равно поедет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:07) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Арсеналу сольют с удовольствием.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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