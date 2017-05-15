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Дмитрий Сенников: "Спартаку" несолидно проигрывать в ранге чемпиона
Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников полагает, что столичный "Спартак" будет играть оставшиеся встречи Премьер-лиги на победу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.
"В оставшихся матчах "Спартак" будет играть на победу и за престиж клуба. Теперь команда выступает в ранге чемпиона, и я считаю, что проигрывать в таком статусе ей несолидно. Заслуженно ли чемпионство "Спартака"? Я не видел у "Спартака" слабых соперников – наоборот, соперники были сильные. Все борются, просто у "Спартака" в этом сезоне достаточно хорошая игра, физическая форма и везение. В этот раз всё сложилось именно так. ЦСКА и "Зенит" на протяжении последних лет сохраняют статус команд, которые постоянно борются за чемпионство, а теперь мы посмотрим, сможет ли "Спартак" в ближайшие 2-3 года поддерживать такой статус и быть хотя бы в тройке сильнейших", - цитирует Сенникова "Евро-футбол".
"В оставшихся матчах "Спартак" будет играть на победу и за престиж клуба. Теперь команда выступает в ранге чемпиона, и я считаю, что проигрывать в таком статусе ей несолидно. Заслуженно ли чемпионство "Спартака"? Я не видел у "Спартака" слабых соперников – наоборот, соперники были сильные. Все борются, просто у "Спартака" в этом сезоне достаточно хорошая игра, физическая форма и везение. В этот раз всё сложилось именно так. ЦСКА и "Зенит" на протяжении последних лет сохраняют статус команд, которые постоянно борются за чемпионство, а теперь мы посмотрим, сможет ли "Спартак" в ближайшие 2-3 года поддерживать такой статус и быть хотя бы в тройке сильнейших", - цитирует Сенникова "Евро-футбол".
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