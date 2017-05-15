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"Урал" предложит болельщикам обменять сигареты на билеты на матч с "Локомотивом"

"Урал" поддержит акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака. Талисман клуба Шмель во вторник, 16 мая, будет предлагать жителям Екатеринбурга обменять пачку сигарет на два билета на матч "Урал" - "Локомотив", сообщил ТАСС пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.

"Во вторник талисман нашего клуба Шмель будет предлагать жителям города обменять пачку сигарет на два билета на матч с "Локомотивом". Мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы и наши болельщики были здоровы, поэтому в этом году решили поддержать акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака", - сказал Медведевских.

По его словам, клуб таким образом не понесет серьезных финансовых потерь, но сможет привлечь больше болельщиков на матчи "Урала".
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 17:22
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
а за косячок марьиванны можно будет посидеть на скамейке запасных рядом с ивановым
Регистрация: 16.03.2010
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