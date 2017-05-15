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"Урал" предложит болельщикам обменять сигареты на билеты на матч с "Локомотивом"
"Урал" поддержит акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака. Талисман клуба Шмель во вторник, 16 мая, будет предлагать жителям Екатеринбурга обменять пачку сигарет на два билета на матч "Урал" - "Локомотив", сообщил ТАСС пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.
"Во вторник талисман нашего клуба Шмель будет предлагать жителям города обменять пачку сигарет на два билета на матч с "Локомотивом". Мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы и наши болельщики были здоровы, поэтому в этом году решили поддержать акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака", - сказал Медведевских.
По его словам, клуб таким образом не понесет серьезных финансовых потерь, но сможет привлечь больше болельщиков на матчи "Урала".
"Во вторник талисман нашего клуба Шмель будет предлагать жителям города обменять пачку сигарет на два билета на матч с "Локомотивом". Мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы и наши болельщики были здоровы, поэтому в этом году решили поддержать акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака", - сказал Медведевских.
По его словам, клуб таким образом не понесет серьезных финансовых потерь, но сможет привлечь больше болельщиков на матчи "Урала".
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