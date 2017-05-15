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Дмитрий Комбаров: приятно, что попал в расширенный список сборной
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что рад попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.
– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.
– Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?
– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется провести два матча в течение пяти дней.
"Спорт-Экспресс"
– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.
– Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?
– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется провести два матча в течение пяти дней.
"Спорт-Экспресс"
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