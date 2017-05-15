Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Комбаров: приятно, что попал в расширенный список сборной

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что рад попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.

– Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?

– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется провести два матча в течение пяти дней.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 17:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.