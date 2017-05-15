Дмитрий Комбаров: приятно, что попал в расширенный список сборной

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул, что рад попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется провести два матча в течение пяти дней.