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Андрей Лунев: приятно, что тренерский штаб сборной России обратил на меня внимание

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев обрадовался попаданию в расширенный список сборной России.

"Очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил на меня внимание. Впереди у нас две игры в чемпионате и все мысли сосредоточены на них. Необходимо показать свой максимум", - цитирует Лунева "Спорт-Экспресс".
Теги: Лунев Сборная России
Сегодня, 18:04
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№2 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
заслужил, еще бы Медведева из Ростова вместо Гильерме вызвали!
Регистрация: 10.07.2009
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видать: рыбак рыбака....


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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