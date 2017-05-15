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Алан Дзагоев тренировался в общей группе ЦСКА

ЦСКА провел тренировку в преддверии матча 29-го тура чемпионата России с "Рубином", сообщает пресс-служба армейцев.

К занятиям в общей группе вернулся полузащитник красно-синих Алан Дзагоев.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с "Локомотивом" (4:0).
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 19:22
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