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"Спартак" получил лицензию на участие в еврокубках в следующем сезоне

"Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Рубин" и "Локомотив" получили лицензии на участие в еврокубках сезона-2017/18, "Урал" - нет, сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

"На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА - "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Локомотив" и "Рубин". Не получил лицензию "Урал", - цитирует Летина ТАСС.

"Спартак" досрочно стал победителем чемпионата страны по футболу и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Обеспечили себе участие в еврокубках по итогам первенства ЦСКА и "Зенит", которым осталось определить, кто стартует в Лиге чемпионов (2-е место), а кто - в Лиге Европы (3-е место). На четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, претендуют "Краснодар", "Терек" и "Ростов". "Локомотив" стартует на групповом этапе Лиги Европы как победитель Кубка России.
Теги: Спартак Зенит ЦСКА
Сегодня, 19:51
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№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
Вперёд Спартак!

....к Барсам и Реалам.

Цитата: Quincy
Мы Спартак-а вы сами знаете что)

Люди.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Крутой заголовок!!! ЦСКА ещё 12 мая получил лицензии smile

ПФК ЦСКА получил лицензии РФС и УЕФА

12.05.2017

На днях состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию.

По его итогам ПФК ЦСКА получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой РФС и УЕФА в сезоне-2017/18.
Регистрация: 12.05.2017
№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Под ЛЧ Спартаку нужны : центральный, правый - защитники и ... Смолов... А Таски, Боккети, Ещенко, Маурисио, Мельгорехо, Попов - на выход...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 20:08) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы Спартак-а вы сами знаете что)
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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