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"Спартак" получил лицензию на участие в еврокубках в следующем сезоне
"Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Рубин" и "Локомотив" получили лицензии на участие в еврокубках сезона-2017/18, "Урал" - нет, сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.
"На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА - "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Локомотив" и "Рубин". Не получил лицензию "Урал", - цитирует Летина ТАСС.
"Спартак" досрочно стал победителем чемпионата страны по футболу и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Обеспечили себе участие в еврокубках по итогам первенства ЦСКА и "Зенит", которым осталось определить, кто стартует в Лиге чемпионов (2-е место), а кто - в Лиге Европы (3-е место). На четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, претендуют "Краснодар", "Терек" и "Ростов". "Локомотив" стартует на групповом этапе Лиги Европы как победитель Кубка России.
"На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА - "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Ростов", "Локомотив" и "Рубин". Не получил лицензию "Урал", - цитирует Летина ТАСС.
"Спартак" досрочно стал победителем чемпионата страны по футболу и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Обеспечили себе участие в еврокубках по итогам первенства ЦСКА и "Зенит", которым осталось определить, кто стартует в Лиге чемпионов (2-е место), а кто - в Лиге Европы (3-е место). На четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы, претендуют "Краснодар", "Терек" и "Ростов". "Локомотив" стартует на групповом этапе Лиги Европы как победитель Кубка России.
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