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Виталий Мутко: Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечать
Высказывания нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес бразильского форварда "Локомотива" Ари после финала Кубка России носили неэтичный характер, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.
Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы (о возможности рассмотрении того или иного дела), я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент", - цитирует Мутко ТАСС.
"Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.
Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы (о возможности рассмотрении того или иного дела), я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент", - цитирует Мутко ТАСС.
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