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Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и связанными с Гинером компаниями
Альфа-банк и компании, связанные с владельцем футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, заключили мировое соглашение по иску на $91,6 млн в Арбитражном суде, сообщает RNS.
"Мировое соглашение утверждено", — сказала судья Светлана Белицкая.
Суд рассмотрел текст мирового соглашения, утвержденного в Арбитражном суде Московской области в апреле. Иски Альфа-банку к Гинеру и компаниям, связанным с предпринимателем, рассматривались в Арбитражных судах Москвы и Московской области, а также Мещанском районном суде Москвы.
"Для нас это, безусловно, важное соглашение. Мы удовлетворены его условиями и намерены продолжить сотрудничество с банком в обоюдовыгодном ключе", — сказал Евгений Гинер.
"Мировое соглашение утверждено", — сказала судья Светлана Белицкая.
Суд рассмотрел текст мирового соглашения, утвержденного в Арбитражном суде Московской области в апреле. Иски Альфа-банку к Гинеру и компаниям, связанным с предпринимателем, рассматривались в Арбитражных судах Москвы и Московской области, а также Мещанском районном суде Москвы.
"Для нас это, безусловно, важное соглашение. Мы удовлетворены его условиями и намерены продолжить сотрудничество с банком в обоюдовыгодном ключе", — сказал Евгений Гинер.
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