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Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и связанными с Гинером компаниями

Альфа-банк и компании, связанные с владельцем футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, заключили мировое соглашение по иску на $91,6 млн в Арбитражном суде, сообщает RNS.

"Мировое соглашение утверждено", — сказала судья Светлана Белицкая.

Суд рассмотрел текст мирового соглашения, утвержденного в Арбитражном суде Московской области в апреле. Иски Альфа-банку к Гинеру и компаниям, связанным с предпринимателем, рассматривались в Арбитражных судах Москвы и Московской области, а также Мещанском районном суде Москвы.

"Для нас это, безусловно, важное соглашение. Мы удовлетворены его условиями и намерены продолжить сотрудничество с банком в обоюдовыгодном ключе", — сказал Евгений Гинер.
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 20:34
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№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Палец вернули?

Цитата: Quincy
правда они не все знают что подразумевается под термином Мировое соглашение,но все же)

Эти лошади во главе с толстым на синем глазу считают, что это полное прощение долгов. joy


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Quincy (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
сейчас ты бла-бла конечно, когда известно, что выплаты только в 2018 начнутся и 5 лет идти будут под божеский процент.

никто и не спорит,я ниже написал что на лояльных условиях,но платить то все равно нужно,поэтому в течение 5 лет кожанные духовые инструменты ваши лучшие друзья))
Регистрация: 2.09.2016
№7 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Авена - 5 лет теперь причмокивая брать будут ,колбаску красно-белую) laughing
Ах,да,чуть не забыл - Спартак,чемпион!

Цитата: mustang
это называется-откатил

Это называется от..сал)))


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№6 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
это юмор чистой воды

сейчас ты бла-бла конечно, когда известно, что выплаты только в 2018 начнутся и 5 лет идти будут под божеский процент.

Цитата: Quincy
и кому в здравом уме придет в голову забрать это

свиноухим напомню, про банк ВТБ, который очень желал, но был вовремя слит и переключился на "Динамо".
Регистрация: 12.05.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
ну все, хоть осликов побольше вылезет из теткиных погребов,правда они не все знают что подразумевается под термином Мировое соглашение,но все же)

Давай, знаток, поведай. Может и условия этого мирового соглашения нам раскроешь? Или так, серануть заглянул?!
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Свои фантазии про Петю Авена и стадион ЦСКА можете у Гинера

про стадион это юмор чистой воды,да и кому в здравом уме придет в голову забрать это убыточное хозяйство с полтора осликами на матчах Цска ,по мне так стадион это лучшее наказание для Гинера,лучше деньгами как говорится,поэтому платить по любому придется хоть и на лояльных условиях ,а это значит что на весь срок погашения,кожаная дудка ваш лучший другstuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Свои фантазии про Петю Авена и стадион ЦСКА можете у Гинера из кожаной флейты вытянуть smile

По условиям мирового соглашения, стороны признали, что сумма задолженности перед Альфа-банком составляет около 77,8 миллиона долларов. Компании "Элекс-полюс кар" и "Старт-Авиацентр обязались погасить ее в соответствии с утвержденным графиком с начала 2018 года до 23 марта 2023 года. Процентная ставка за пользование суммой задолженности устанавливается в размере 7% годовых. Банк в свою очередь отказался от части исковых требований в размере около 3,5 миллиона долларов — комиссия за пролонгацию кредита с процентами.

Стороны также договорились, что обязательства должников по мировому соглашению обеспечиваются договорами ипотеки тех же объектов недвижимости - торгово-развлекательный центр "Новые Лужники" (бренд "Лужайка") к югу от Москвы, земельный участок под ним и газопровод длиной 169 метров, - что и кредитный договор, а также договорами залога долей "Элекс-полюс кар" и "Старт-Авиацентр", договорами поручительства (в том числе Гинера), договорами залога векселей (в том числе принадлежащих Гинеру).

«На текущий момент все спорные вопросы между нами в полном объеме разрешены. Урегулирование разногласий произошло благодаря совместной инициативе сторон по примирению», — подчеркнул член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: mustang (Сегодня, 20:48) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
это называется-откатил
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну все, хоть осликов побольше вылезет из теткиных погребов,правда они не все знают что подразумевается под термином Мировое соглашение,но все же)
Регистрация: 2.09.2016
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