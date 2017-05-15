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Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной
Известный комментатор Геннадии Орлов рассказал о причинах отсутствия Александра Кокорина и Павла Мамаева в заявке сборной России на Кубок Конфедераций.
"Да ладно вам про них! Шатова нет! Из-за каких-то внутренних неурядиц в клубе, отношений с тренером он потерял место в составе. Олег был ключевым футболистом при Капелло, начал выступать ещё при Адвокате... Обидно за него. Кокорин сам виноват, заслуженно оставлен за бортом сборной. Играет, но отдаёт не вперёд, а назад. Все шансы попасть в сборную у него были. У самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной. Во главе угла стоит мастерство игрока. Это же не воспитательный дом и не детский приют. Мы сейчас притягиваем — мол, их не взяли из-за шампанского. Мамаев просто не играет. А Кокорин сдал по чисто спортивным показателям", - цитирует Орлова "Лайв".
"Да ладно вам про них! Шатова нет! Из-за каких-то внутренних неурядиц в клубе, отношений с тренером он потерял место в составе. Олег был ключевым футболистом при Капелло, начал выступать ещё при Адвокате... Обидно за него. Кокорин сам виноват, заслуженно оставлен за бортом сборной. Играет, но отдаёт не вперёд, а назад. Все шансы попасть в сборную у него были. У самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной. Во главе угла стоит мастерство игрока. Это же не воспитательный дом и не детский приют. Мы сейчас притягиваем — мол, их не взяли из-за шампанского. Мамаев просто не играет. А Кокорин сдал по чисто спортивным показателям", - цитирует Орлова "Лайв".
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