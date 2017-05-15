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Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной

Известный комментатор Геннадии Орлов рассказал о причинах отсутствия Александра Кокорина и Павла Мамаева в заявке сборной России на Кубок Конфедераций.

"Да ладно вам про них! Шатова нет! Из-за каких-то внутренних неурядиц в клубе, отношений с тренером он потерял место в составе. Олег был ключевым футболистом при Капелло, начал выступать ещё при Адвокате... Обидно за него. Кокорин сам виноват, заслуженно оставлен за бортом сборной. Играет, но отдаёт не вперёд, а назад. Все шансы попасть в сборную у него были. У самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной. Во главе угла стоит мастерство игрока. Это же не воспитательный дом и не детский приют. Мы сейчас притягиваем — мол, их не взяли из-за шампанского. Мамаев просто не играет. А Кокорин сдал по чисто спортивным показателям", - цитирует Орлова "Лайв".
Теги: Орлов Кокорин
Сегодня, 20:48
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№8 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:32) #
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online

Цитата: Бриг
У великих были проблемы с дисциплиной...так они выходили и были великими на поле..А Кокорин?..До великого как до Луны пешком..

У него с головой пмоему проблема, а не с дисциплиной.
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кока велик настоооолько...нах ему сбродная какая-то...не его уровень епть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
У великих были проблемы с дисциплиной...так они выходили и были великими на поле..А Кокорин?..До великого как до Луны пешком..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:24) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Ко-ко была только великая зарплата, зачем его сравнивать с великими игроками.
Он сейчас нахрен никому не нужен со своей личкой больше 3-х лимонов, пусть Зина мается.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:24) #
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Цитата: dimon_1973
У самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной

А кокошка то тут причем?

Ты одно предложение "от Г. Орлова" выдернул из контекста.
Если выделить по-другому, то всё понятно, что Орлов хочет сказать:
У самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной. Во главе угла стоит мастерство игрока. Это же не воспитательный дом и не детский приют. Мы сейчас притягиваем — мол, их не взяли из-за шампанского. Мамаев просто не играет. А Кокорин сдал по чисто спортивным показателям

Я думаю, что тут КореШ Шпондент неправильно записал фразу Орлова о проблемах с дисциплиной у великих футболистов.
Думаю, что она звучала так: "ДАЖЕ у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной".
Сразу все вопросы к Орлову отпадают по этому интервью.
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
У самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной

А кокошка то тут причем? Он даже до хорошего футболиста не дотягивает.
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 21:08) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как его (Кокорина) расхваливал Геннадий Сергеевич в начале сезона и в какое дерьмо он превратился.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сборная сейчас в таком состоянии, что игроков туда не особо и тянет. Конечно, может для Глушаковых и Зобниных это и престижно(специально не говорю патриотично, они спартаковцы), но даже и здесь первична воля тренера, черчес сказал, они ответили есть. Ну, а вторично то, что для этих ребят большой футбол только начинается, они столько времени провели на задворках, где на них никто и внимания не обращал. А сейчас шанс, заявить о себе. Так всегда бывает, как в песне поётся: был никем, а станет всем. Кем был Глушаков в недавнем прошлом, обыкновенным коллекционером, охотником за трофеями, сейчас маститый коллекционер, как Акинфеев, естественно вошёл во вкус, хочется ещё. Да и халявка то просматривается, как раз по нему, домашний КК, Денисова нет, вдруг и на этот раз обломится.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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