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"Урал" продлит контракт с Романом Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов намерен подписать новый контракт с нападающим команды Романом Павлюченко.

– Продлите ли вы контракт с Павлюченко?

– Он будет подписан.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Урал Павлюченко
Сегодня, 21:08
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