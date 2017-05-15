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Александр Бубнов: Смолов не потянет топовый европейский чемпионат
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что форвард "Краснодара" Федор Смолов не сможет заиграть в одном из топовых чемпионатов Европы.
"В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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