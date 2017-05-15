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Александр Бубнов: Смолов не потянет топовый европейский чемпионат

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что форвард "Краснодара" Федор Смолов не сможет заиграть в одном из топовых чемпионатов Европы.

"В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Смолов
Сегодня, 21:11
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№4 Написал: avnik море (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пока в нашем чемпионате будет одна игра в неделю - никто не потянет ДОЛГО. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 22:06) #
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Наши не хуже.Англия,Германия для России не дружественные страны.Отсюда и низкие результаты наших игроков.А в Итали,Испании при нормальном отношении со стороны публики - наши игроки не потеряются
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Смолов - нормальный нападающий,такие как он должен быть в каждой команде премьеры, а их нет...но не выдающийся и не самородок..Еще добавлю положительное качества, все таки умеет выбирать позицию..открываться..находит
ься в нужный момент в нужном месте..А остальное Бубнов правильно заметил..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:25) #
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Редкий случай, когда согласен с Бубновым.
А его ещё некоторые в "Спартак" хотят! flushed
Регистрация: 6.08.2008
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