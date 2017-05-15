Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:19
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (3)
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (3)
21:44
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (1)
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (1)
20:48
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (8)
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (8)
20:20
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (10)
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (10)
13:52
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Тарас Михалик может продолжить карьеру в "Динамо"
Защитник "Локомотива" Тарас Михалик летом может сменить клуб, сообщает dynamomania.com.
Заинтересованность в его услугах проявляет другой московский клуб - "Динамо", который вернулся в премьер-лигу после сезона, проведенного в ФНЛ.
"Динамо" возглавляет украинский специалист Юрий Калитвинцев, который хорошо знаком с Михаликом и хочет видеть его в рядах своей команды.
Заинтересованность в его услугах проявляет другой московский клуб - "Динамо", который вернулся в премьер-лигу после сезона, проведенного в ФНЛ.
"Динамо" возглавляет украинский специалист Юрий Калитвинцев, который хорошо знаком с Михаликом и хочет видеть его в рядах своей команды.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.