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Тарас Михалик может продолжить карьеру в "Динамо"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик летом может сменить клуб, сообщает dynamomania.com.

Заинтересованность в его услугах проявляет другой московский клуб - "Динамо", который вернулся в премьер-лигу после сезона, проведенного в ФНЛ.

"Динамо" возглавляет украинский специалист Юрий Калитвинцев, который хорошо знаком с Михаликом и хочет видеть его в рядах своей команды.
Теги: Михалик Динамо Локомотив Трансферы
Сегодня, 21:26
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:21) #
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А годков ему сколько!? Нам молодые и переспективные нужны!
Регистрация: 11.04.2016
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