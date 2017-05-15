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Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о расширенном составе национальной команды. Для подготовки к Кубку конфедераций — 2017 Станислав Черчесов вызвал 30 футболистов.

"Футболисты, сыгравшие в последних семи товарищеских матчах за сборную России, откровенно говоря, не впечатлили. Да, выбор у тренерского штаба национальной команды не самый богатый. Но в расширенном списке к Кубку конфедераций не хватает ряда футболистов, способных, на мой взгляд, заметно усилить команду. Для меня стало удивительным отсутствие в составе Александра Кокорина, Олега Шатова, Павла Мамаева и Игоря Денисова. Кокорин – опытный футболист, обладающий рядом качеств, полезных для сборной. У Олега Шатова не всё так хорошо в последнее время, но футболист с его мастерством точно не помешал бы на Кубке конфедераций. Павел Мамаев долго лечился, но сегодня он вновь вернулся в состав "Краснодара" и продолжает набирать форму. Ну и Денисов, один из лучших полузащитников России и лидер "Локомотива", — без него сборную России сложно представить. Каждый из вышеперечисленных футболистов своим опытом и мастерством и обязательно помог бы нашим и на поле, и в раздевалке.

Отдельное внимание хочу заострить на защитниках ЦСКА – Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких. Ведь "армейская" оборона, лучшая на данный момент в чемпионате России, в сборной представлена лишь Виктором Васиным и Марио Фернандесом. Да, Василий Березуцкий с Игнашевичем приостановили выступления в национальной команде, но мне известно, что они ещё могут вернуться. Тренерам сборной, на мой взгляд, следовало бы провести диалог с нашими лучшими защитниками, и попытаться включить их в состав уже сейчас, в преддверии большого турнира. Костяк сборной России должен был сформироваться уже давно, а на предстоящем Кубке конфедераций мы должны были увидеть команду в её окончательном виде. Команду, которая выступит на домашнем чемпионате мира через год.

Лучший состав нашей сборной трудно представить без игроков калибра Игнашевича, братьев Березуцких, Кокорина, Шатова, Денисова и Мамева. Дело не только в их игровых качествах. Есть такое понятие, как влияние авторитета в спортивном коллективе. Каждый из этих футболистов, благодаря опыту выступлений на высочайшем уровне, обладает серьёзным авторитетом в нашем футболе, и отказываться от таких игроков за год до чемпионата мира, на мой взгляд, неправильно", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
Теги: Газзаев Березуцкий В. Игнашевич ЦСКА Сборная России
Сегодня, 22:19
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№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сколько можно мусолить эту тему? Хотели молодых? - Получите и распишитесь. А Игнашевича и Березуцких пора оставить в покое. Они уже отыграли свое!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:37) #
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online

Цитата: Black Fox
Это пешеходное старье каждый негритенок на ЧМ обыграет. Лучше уж молодые болваны пусть будут...

И Газзаева тренером срочно.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это пешеходное старье каждый негритенок на ЧМ обыграет. Лучше уж молодые болваны пусть будут...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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