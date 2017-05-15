Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:19
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (3)
Валерий Газзаев: Игнашевича и Василия Березуцкого уже сейчас нужно включать в сборную России (3)
21:44
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (1)
Сергей Силкин: думаю, цель Погребняка - отработать контракт с "Динамо" до конца и закончить с футболом (1)
20:48
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (8)
Геннадии Орлов: Кокорин? Даже у самых великих футболистов часто были проблемы с дисциплиной (8)
20:20
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (10)
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (10)
13:52
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Пресс-служба "Томи": панической растерянности из-за отказа в лицензии РФС нет
Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин прокомментировал новость о том, что клубу было отказано в выдачи лицензии РФС на сезон-2017/18.
"Как только будут закрыты те препятствия, которые мешают нам получить лицензию, мы сразу будем подавать апелляцию. Вся футбольная Россия в курсе задолженностей, которые пока мы не можем в полном объёме погасить. Прежде всего это налоговые задолженности и задолженности по заработной плате.
У нас есть надежда, что мы получим очередной транш от спонсоров в те сроки, которые позволят решить проблемы. Они, а также губернатор и президент клуба Сергей Жвачкин в курсе сложившейся ситуации. Панической растерянности в клубе нет. Для нас отказ не стал сюрпризом. Не рассчитывали на получение лицензии, потому что не можем выполнить поставленные требования. Надеемся, что сможем получить эту лицензию в необходимые сроки", - цитирует Игрушкина "Чемпионат.сом".
"Как только будут закрыты те препятствия, которые мешают нам получить лицензию, мы сразу будем подавать апелляцию. Вся футбольная Россия в курсе задолженностей, которые пока мы не можем в полном объёме погасить. Прежде всего это налоговые задолженности и задолженности по заработной плате.
У нас есть надежда, что мы получим очередной транш от спонсоров в те сроки, которые позволят решить проблемы. Они, а также губернатор и президент клуба Сергей Жвачкин в курсе сложившейся ситуации. Панической растерянности в клубе нет. Для нас отказ не стал сюрпризом. Не рассчитывали на получение лицензии, потому что не можем выполнить поставленные требования. Надеемся, что сможем получить эту лицензию в необходимые сроки", - цитирует Игрушкина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.