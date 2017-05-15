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Пресс-служба "Томи": панической растерянности из-за отказа в лицензии РФС нет

Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин прокомментировал новость о том, что клубу было отказано в выдачи лицензии РФС на сезон-2017/18.

"Как только будут закрыты те препятствия, которые мешают нам получить лицензию, мы сразу будем подавать апелляцию. Вся футбольная Россия в курсе задолженностей, которые пока мы не можем в полном объёме погасить. Прежде всего это налоговые задолженности и задолженности по заработной плате.

У нас есть надежда, что мы получим очередной транш от спонсоров в те сроки, которые позволят решить проблемы. Они, а также губернатор и президент клуба Сергей Жвачкин в курсе сложившейся ситуации. Панической растерянности в клубе нет. Для нас отказ не стал сюрпризом. Не рассчитывали на получение лицензии, потому что не можем выполнить поставленные требования. Надеемся, что сможем получить эту лицензию в необходимые сроки", - цитирует Игрушкина "Чемпионат.сом".
Теги: Томь
Сегодня, 22:35
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дичь.. И это - клуб ПремьерЛиги... Пусть и формально, но всё-таки..
Как такое возможно?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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