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Тульский "Арсенал" выделил билеты болельщикам "Спартака" сверх квоты
Тульский "Арсенал" сообщил, что пошёл навстречу болельщикам "Спартака" и выделил сверх квоты, предусмотренной регламентом РФПЛ, билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона "Арсенал" на матч 30 тура чемпионата России, который состоится 21-го мая.
"Эти билеты будут переданы в ФК "Спартак" с последующей реализацией через фан-клуб красно-белых. Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона "Арсенал" билеты на гостевую трибуну продаваться не будут. Болельщики "Спартака"! Мы будем рады видеть вас в городе-герое Туле. Приезжайте заблаговременно до матча, тогда у вас будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне. Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Всё это вы сможете приобрести в сердце старинного города – тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Спартаковцы, нас объединяет футбол. Добро пожаловать в Тулу!" - говорится на официальном сайте "Арсенала".
"Эти билеты будут переданы в ФК "Спартак" с последующей реализацией через фан-клуб красно-белых. Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона "Арсенал" билеты на гостевую трибуну продаваться не будут. Болельщики "Спартака"! Мы будем рады видеть вас в городе-герое Туле. Приезжайте заблаговременно до матча, тогда у вас будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне. Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Всё это вы сможете приобрести в сердце старинного города – тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Спартаковцы, нас объединяет футбол. Добро пожаловать в Тулу!" - говорится на официальном сайте "Арсенала".
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