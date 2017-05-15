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Тульский "Арсенал" выделил билеты болельщикам "Спартака" сверх квоты

Тульский "Арсенал" сообщил, что пошёл навстречу болельщикам "Спартака" и выделил сверх квоты, предусмотренной регламентом РФПЛ, билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона "Арсенал" на матч 30 тура чемпионата России, который состоится 21-го мая.

"Эти билеты будут переданы в ФК "Спартак" с последующей реализацией через фан-клуб красно-белых. Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона "Арсенал" билеты на гостевую трибуну продаваться не будут. Болельщики "Спартака"! Мы будем рады видеть вас в городе-герое Туле. Приезжайте заблаговременно до матча, тогда у вас будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне. Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Всё это вы сможете приобрести в сердце старинного города – тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Спартаковцы, нас объединяет футбол. Добро пожаловать в Тулу!" - говорится на официальном сайте "Арсенала".
Теги: Арсенал Тула Спартак
Вчера, 23:03
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:57) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Выделяй не выделяй ,а болельщики Спартака всё равно , сколько нужно столько и приедут и будут на матче , а Тулу ждёт .....ФНЛ....а Павлов бы вытащил бы славный город Тулу из этого болота и оставил бы команду в ПФЛ ,о чём я писал как только назначили великого тренера Кирьякова....

С Павлова все и началось.Одна победа в матче с Рубином,один забитый гол,а дальше жоппа.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:19) #
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Выделяй не выделяй ,а болельщики Спартака всё равно , сколько нужно столько и приедут и будут на матче , а Тулу ждёт .....ФНЛ....а Павлов бы вытащил бы славный город Тулу из этого болота и оставил бы команду в ПФЛ ,о чём я писал как только назначили великого тренера Кирьякова....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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