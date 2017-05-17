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Массимо Каррера: всегда старался что-то брать от каждого тренера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его с детства интересовала профессия тренера.

"Всегда старался что-то брать от каждого тренера. Пять лет работал с Антонио Конте, многому научился у Марчелло Липпи. Удача меня свела с Джованни Трапаттони. Я всегда старался взять что-то полезное от каждого тренера. Это началось с малых лет. Меня с самого детства всегда интересовала фигура наставника", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак Конте
Сегодня, 18:05
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(1)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:50) #
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Цитата: Гладиатор
к чему такой пост?

Да ни к чему - шутка просто.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Надобно было от Аленя взять прическу. И после торговать в мясных рядах отборной бужениной.

Цитата: капля никотина
Надобно было от Аленя взять прическу. И после торговать в мясных рядах отборной бужениной.

к чему такой пост? hushed


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:31) #
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  •  (2)

Надобно было от Аленя взять прическу. И после торговать в мясных рядах отборной бужениной.
Регистрация: 3.03.2007
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