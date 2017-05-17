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Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Массимо Каррера: всегда старался что-то брать от каждого тренера
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что его с детства интересовала профессия тренера.
"Всегда старался что-то брать от каждого тренера. Пять лет работал с Антонио Конте, многому научился у Марчелло Липпи. Удача меня свела с Джованни Трапаттони. Я всегда старался взять что-то полезное от каждого тренера. Это началось с малых лет. Меня с самого детства всегда интересовала фигура наставника", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
"Всегда старался что-то брать от каждого тренера. Пять лет работал с Антонио Конте, многому научился у Марчелло Липпи. Удача меня свела с Джованни Трапаттони. Я всегда старался взять что-то полезное от каждого тренера. Это началось с малых лет. Меня с самого детства всегда интересовала фигура наставника", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
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