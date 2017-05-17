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Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
15:49
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
РФПЛ не против предоставления "Спартаку" дополнительных золотых медалей
Российская футбольная премьер-лига не имеет ничего против предоставления московскому "Спартаку" дополнительных золотых медалей за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Мы получили прошение от "Спартака" об увеличении количества медалей. Это нормальная практика. Мы не против", - приводит слова Прядкина ТАСС.
"Мы получили прошение от "Спартака" об увеличении количества медалей. Это нормальная практика. Мы не против", - приводит слова Прядкина ТАСС.
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