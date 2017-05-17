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РФПЛ не против предоставления "Спартаку" дополнительных золотых медалей

Российская футбольная премьер-лига не имеет ничего против предоставления московскому "Спартаку" дополнительных золотых медалей за победу в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мы получили прошение от "Спартака" об увеличении количества медалей. Это нормальная практика. Мы не против", - приводит слова Прядкина ТАСС.
Теги: Спартак Прядкин
Сегодня, 19:01
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:06) #
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