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Вячеслав Матюшенко: у "Тосно" остался только один стадион - это "Петровский"

Стадион "Петровский" является единственным вариантом для проведения домашних матчей "Тосно" в РФПЛ, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"У нас только один стадион, который подходит под регламент, - "Петровский", альтернатив нет. Мы сейчас готовим договор с "Петровским"; если он у нас будет, то нам дадут лицензию, и никаких проблем не будет. Мы этот процесс ускорили, и должны подписать бумаги на этой неделе. "Звезда" была только запасным вариантом.

Стадион "Звезда" в Перми - это не наш регион. По арене в Новгороде пока ничего не получается, потому что там нет нужной категории. Когда она будет, это еще вопрос, это произойдет после того, как приедет комиссия по лицензированию, а это будет через полтора-два месяца. Перед этим новгородский стадион еще нужно достроить", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
Сегодня, 19:19
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