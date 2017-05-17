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Празднование чемпионства "Спартака" на "Открытие Арена" (видео)

После победы "Спартака" над "Тереком" в 29 туре чемпионата России на стадионе состоялось празднование чемпионства московского "Спартака". Предлагаем вашему вниманию кадры, снятые нашим выжившим (хоть изрядно "помятым") на месте событий корреспондентом Rusfootball.info

Теги: Спартак Rвидео
Вчера, 23:22
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24
(4)
№24 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 01:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так и должны праздновать долгожданное чемпионство!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
дичьё...отвратительное зрелище

Цитата: Blessing
ритуал пьяных африканских дикарей

не обижайте африканцев, ув. Александр, у них то как раз более культурно, бубен шаманский, благовония и трубочка одна на всех...а тут даже слов не подобрать...как в фильмах про зомби


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№22 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 00:24) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Не все попраздновали smile

На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану

Леву из "Би-2" задержали на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Еще за час до матча "Спартак-Терек" он попытался пройти в VIP-ложу. Проверку он не прошел.У музыканта был изъят пакетик с марихуаной, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Источник РБК в правоохранительных органах столицы подтвердил, что задержанный на стадионе «Открытие Арена» за хранение «вещества, похожего на марихуану», — солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва).

«По данному факту проводится проверка. Изъятое вещество будет исследовано. Задержанный доставлен для разбирательств в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево», — рассказал собеседник РБК.

laughing
Регистрация: 12.05.2017
№21 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 00:21) #
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Цитата: Blessing
Какой кошмар, почему у других всё цивилизованно, сдержанно, в рамках приличия, а у свиней разгул одержимости, оргия сдвинутой по фазе толпы, непристойное гульбище, потерявших от счастья голову людей??? Может, конечно, научатся вести себя, как приличные люди, ведь в первый раз что-то выиграли, повзрослеют. Всё понимаю, но чтоб вот так, со стороны -ритуал пьяных африканских дикарей после славной охоты.

пс: только бы это европейцам на глаза не попалось, у нас ЧМ на носу, всех фанатов распугаем.

завидуй молча
Регистрация: 30.04.2017
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 00:21) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой кошмар, почему у других всё цивилизованно, сдержанно, в рамках приличия,

вы то чего празднуете,выход в говновазу?)
Регистрация: 2.09.2016
№19 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой кошмар, почему у других всё цивилизованно, сдержанно, в рамках приличия, а у свиней разгул одержимости, оргия сдвинутой по фазе толпы, непристойное гульбище, потерявших от счастья голову людей??? Может, конечно, научатся вести себя, как приличные люди, ведь в первый раз что-то выиграли, повзрослеют. Всё понимаю, но чтоб вот так, со стороны -ритуал пьяных африканских дикарей после славной охоты.

пс: только бы это европейцам на глаза не попалось, у нас ЧМ на носу, всех фанатов распугаем

Не отвлекайся , со...и молча
Регистрация: 2.02.2012
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:16) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Какой кошмар, почему у других всё цивилизованно, сдержанно, в рамках приличия, а у свиней разгул одержимости, оргия сдвинутой по фазе толпы, непристойное гульбище, потерявших от счастья голову людей??? Может, конечно, научатся вести себя, как приличные люди, ведь в первый раз что-то выиграли, повзрослеют. Всё понимаю, но чтоб вот так, со стороны -ритуал пьяных африканских дикарей после славной охоты.

пс: только бы это европейцам на глаза не попалось, у нас ЧМ на носу, всех фанатов распугаем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Валерий Ветров
Цитата: zenit47
Цитата: Валерий Ветров
Цитата: zenit47
я искренне желаю побед в следующем сезоне в еврокубках, если обосретесь,грош цена вашему чемпионству. и я буду прав!

чего зенит добился в ЛЧ 3 место в группе потолок

с 10 года 3 раза выходил из группы

с таким баблом должны хотя бы раз быть в полуфинале

сравни с бюджетами клубов которые проходят дальше
Регистрация: 17.05.2013
№16 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 00:02) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: zenit47
Цитата: Валерий Ветров
Цитата: zenit47
я искренне желаю побед в следующем сезоне в еврокубках, если обосретесь,грош цена вашему чемпионству. и я буду прав!

чего зенит добился в ЛЧ 3 место в группе потолок

с 10 года 3 раза выходил из группы

с таким баблом должны хотя бы раз быть в полуфинале
Регистрация: 30.04.2017
№15 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
zenit47,
Грош цена вашему зениту,который с таким бюджетом обсираетмя каждый раз!

с 10 года 3 раза выходил из группы
сравни с бюджетами клубов которые проходят дальше
Регистрация: 17.05.2013
№14 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Валерий Ветров
Цитата: zenit47
я искренне желаю побед в следующем сезоне в еврокубках, если обосретесь,грош цена вашему чемпионству. и я буду прав!

чего зенит добился в ЛЧ 3 место в группе потолок

с 10 года 3 раза выходил из группы
Регистрация: 17.05.2013
№13 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (5)

zenit47,
Грош цена вашему зениту,который с таким бюджетом обсираетмя каждый раз!
Регистрация: 27.07.2016
№12 Написал: Валерий Ветров (Вчера, 23:52) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: zenit47
я искренне желаю побед в следующем сезоне в еврокубках, если обосретесь,грош цена вашему чемпионству. и я буду прав!

чего зенит добился в ЛЧ 3 место в группе потолок
Регистрация: 30.04.2017
№11 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Праздник получился великолепный, футбол шикарный, антураж супер, европе учиться и завидовать
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: prokop7777 г.Бокситогорск,Лен.обл. (Вчера, 23:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ребята Мы даже в праздновании чемпионства будем навсегда первыми(из РОссийских клубов) кто то может и повторит такое но мы то первые а все другие вторые третии и т.д но надеюсь мы еще не раз это испытаем!!!
Регистрация: 5.05.2010
№9 Написал: Alter ego (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Такое я уже видал. Не люблю стадных чувств, ни в своей команде ни у соперников. А еще мужик с ребенком на плечах, которого могли смести и затоптать.
Регистрация: 17.05.2017
№8 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что сказать ? Да нечего и говорить . Вот она - истинная популярность , вот она - Армия Спартака , которая всегда будет с ним . Остальные - читают байки Миллера о 15 млн , обнаруженных ВЦИОМом.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ZiNTeR, какие, однако, страсти...Стало быть, мой ор перед монитором-это еще допустимо. Правда, мнение соседей на этот счет я не спрашивал...Главное-хеппи энд innocent


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: ZiNTeR Краснодар (Вчера, 23:39) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахилл,
Ладно, думаю что он справится.
На финале Кубка кто-то из выбежавших на поле "Локомотивцев" так вообще решил моим рюкзаком с фототехникой в футбол поиграть... На его счастье ничего не пострадало


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№5 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:38) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
я искренне желаю побед в следующем сезоне в еврокубках, если обосретесь,грош цена вашему чемпионству. и я буду прав!
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZiNTeR
Но зачем кроссовок нашему собкору-то порвали? :)

Вот этого я знать не могу. Наверное, в порыве чувствс...Хотя, мне не понять-никогда не питал вожделения к чужой обуви...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: ZiNTeR Краснодар (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахилл,
Это понятно и поздравления. Но зачем кроссовок нашему собкору-то порвали? :)


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№2 Написал: vvSpartak (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Иииээээххххх....Говори Москва, разговаривай, Россия(с)
Мы-лучшие!!!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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