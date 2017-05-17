Празднование чемпионства "Спартака" на "Открытие Арена" (видео)

После победы "Спартака" над "Тереком" в 29 туре чемпионата России на стадионе состоялось празднование чемпионства московского "Спартака". Предлагаем вашему вниманию кадры, снятые нашим выжившим (хоть изрядно "помятым") на месте событий корреспондентом