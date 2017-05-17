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Сергей Кирьяков: в какой-то мере мне стыдно за игру команды

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков выступил на пресс-конференции после матча 29-го тура РФПЛ против "Амкара" (0:0).

"Разочарованы результатом. Разочарованы в некоторых игроках. Допускалось много брака особенно в первом тайме, не знаю чем это было обусловлено, возможно, тем давлением, и ощущением важности данного матча.

Мы увидели то, что мы можем. Мы бросаем то одних, то других вперед и ждем от них результата. Чтобы выиграть — нужно забивать, чтобы забивать — нужно играть агрессивно, т.е продавливать соперника. Но не могу я сам выйти на поле, и я смотрю со стороны и не понимаю.

Поверьте, мы всё сделали, чтобы глаза у игроков горели. Сегодня был главный матч этого сезона, всё возможное мы сделали, настраивали, пытались завести игроков, но выходят на поле и начинаются такие ошибки.

Впереди у нас нет человека, который за счёт индивидуальных действий мог бы влезть в штрафную, мы пытаемся поставить кого-то – но это всё что у нас есть на сегодняшний день. Брак зашкаливает – для нас это необъяснимо. В какой-то мере мне стыдно за игру команды, но мне не понятны действия группы игроков", - цитирует Кирьякова "Тульская служба новостей".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула Амкар
Вчера, 23:34
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(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Точно, игроки - фуфло, а тренер - красавчик.
Если не секрет, то как так "разжигали" глаза у игроков, если группа игроков уже думает об уходе из команды.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Все очень были разочарованы когда назначили не понятно кого главным тренером команды РФПЛ.

ну у свиней то это выстрелило. а с другой стороны, кого не назначь все места были расписаны
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:44) #
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Вообще то Все очень были разочарованы когда назначили не понятно кого главным тренером команды РФПЛ.....играющей до него в футбол -привлекательный и очень достойный ,а теперь ФНЛ. Очень жаль ,что Павлова убрали не по профессиональным качествам...а по законам Российского около футбольного бизнеса.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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