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Иван Данильянц: сегодня "Ростов" победил в очень важном матче

Главный тренер "Ростов" Иван Данильянц подвел итоги матча против "Анжи" (2:1).

"Сегодня был непростой матч. "Анжи" подтвердил репутацию самобытной команды. В первом тайме нам было очень тяжело. Соперник был настроен на победу, провел много атак. К счастью, в первые 45 минут мы не пропустили, а после перерыва поменяли рисунок игры, сделав замены. Это позволило нам отбирать много мячей и выходить в быстрые таки, которые привели к двум голам. Сегодня мы победили в очень важном матче", - цитирует тренера официальный сайт "Ростова".
Теги: Данильянц Ростов Анжи
Вчера, 23:58
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