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Николас Ломбертс: когда болельщики 60 минут кричали моё имя - это было супер!

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс заявил, что после ухода из питерского клуба хочет вернуться в Россию на чемпионат мира-2018 в составе сборной Бельгии.

"Когда болельщики 60 минут кричали моё имя - это было супер! Никогда такого не видел. Болельщики "Зенита" - самые лучшие на свете! Теперь я хочу приехать на чемпионат мира в Россию", - цитирует Ломбертса "Р-Спорт".
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 06:19
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