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Источник: футболисты "Ростова" получили зарплату за январь
Футболисты и сотрудники "Ростова" получили зарплаты по январь включительно, сообщает ФАН.
По словам данным источника, задолженности были погашены за полтора месяца. При этом остается неизвестным, когда футболисты клуба получат премиальные за текущий сезон.
По словам данным источника, задолженности были погашены за полтора месяца. При этом остается неизвестным, когда футболисты клуба получат премиальные за текущий сезон.
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