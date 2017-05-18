Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Источник: футболисты "Ростова" получили зарплату за январь

Футболисты и сотрудники "Ростова" получили зарплаты по январь включительно, сообщает ФАН.

По словам данным источника, задолженности были погашены за полтора месяца. При этом остается неизвестным, когда футболисты клуба получат премиальные за текущий сезон.
Сегодня, 16:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 16:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
идут с опережением на пол-года,молодцы ростовчане!!


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.