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"Амкар" поздравил с 25-летием Брайна Идову

"Амкар" поздравил с днём рождения своего защитника Брайна Идову. Сегодня футболисту пермского клуба исполнилось 25 лет.

"Поздравляем защитника красно-черных Брайна Идову с Днем Рождения! Личных успехов и профессионального роста", - говорится в поздравлении в твиттере клуба.
Теги: Амкар
Сегодня, 17:18
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