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Василий Уткин: ЦСКА необходимо приобрести пару ярких футболистов в атаку
Бывший телекомментатор Василий Уткин считает, что ЦСКА необходимо усиление в линию атаки перед стартом следующего сезона.
"ЦСКА в летнее трансферное окно необходимо приобрести пару ярких футболистов в атаку. Иначе команда в таком виде будет занимать четвёртые и пятые места, но не ниже, так как ниже просто нельзя. У клуба есть определённые деньги, но ему необходимы новые футболисты. Сейчас ЦСКА постепенно включает в состав своих воспитанников. Такой метод применяется тогда, когда бывает недостаток финансирования. Но даже при том, что многие критиковали Леонида Слуцкого, но при нём три российских молодых футболиста становились открытием сезона", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
"ЦСКА в летнее трансферное окно необходимо приобрести пару ярких футболистов в атаку. Иначе команда в таком виде будет занимать четвёртые и пятые места, но не ниже, так как ниже просто нельзя. У клуба есть определённые деньги, но ему необходимы новые футболисты. Сейчас ЦСКА постепенно включает в состав своих воспитанников. Такой метод применяется тогда, когда бывает недостаток финансирования. Но даже при том, что многие критиковали Леонида Слуцкого, но при нём три российских молодых футболиста становились открытием сезона", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
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