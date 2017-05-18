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Василий Уткин: ЦСКА необходимо приобрести пару ярких футболистов в атаку

Бывший телекомментатор Василий Уткин считает, что ЦСКА необходимо усиление в линию атаки перед стартом следующего сезона.

"ЦСКА в летнее трансферное окно необходимо приобрести пару ярких футболистов в атаку. Иначе команда в таком виде будет занимать четвёртые и пятые места, но не ниже, так как ниже просто нельзя. У клуба есть определённые деньги, но ему необходимы новые футболисты. Сейчас ЦСКА постепенно включает в состав своих воспитанников. Такой метод применяется тогда, когда бывает недостаток финансирования. Но даже при том, что многие критиковали Леонида Слуцкого, но при нём три российских молодых футболиста становились открытием сезона", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин ЦСКА
Сегодня, 18:15
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12
(2)
№12 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Коляс
Может имел ввиду Гордюшенко...


Не, у него не только в глазах троится...
Регистрация: 3.06.2014
№11 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gor68
Вот кто третий - это конечно вопрос


Может имел ввиду Гордюшенко...
Он немного при Слуцком играл.
Регистрация: 12.02.2014
№10 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (2)

У ЦСКА денег нет, а забесплатно либо Оланаре, либо Траоре. Халков и Промесов не купишь. Ну, может в ЛЧ подработают и купят тогда условного Классена.
Регистрация: 2.05.2017
№9 Написал: debil (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (1)
online

Вася спокойно ты залудил в атаке нормально защитника надо

Realist2000,
Согласен вася употребил
Регистрация: 30.06.2016
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gor68
Цитата: tiki
при Лёне 3?
Щенников появился перед ним
Дзага подавно
Игорь тоже
если только Базелюк??но где он?

Про Головина и Чалова ты, похоже, начисто забыл. Вот кто третий - это конечно вопрос. wink

вот про Головина скажу
про Чалова нет, т.к. при нем он сыграл вообще ни о чем


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:30) #
  • +1
  •  (1)
online

Взять двух нападающих и похоронить Чалова?Идиот!!!!
Регистрация: 20.03.2017
№6 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
при Лёне 3?
Щенников появился перед ним
Дзага подавно
Игорь тоже
если только Базелюк??но где он?

Про Головина и Чалова ты, похоже, начисто забыл. Вот кто третий - это конечно вопрос. wink
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 18:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Купи себе две бутылки с яркими этикетками и беляшей на закусь


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: tiki
если только Базелюк??но где он?


Головин
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, жирная коряга, без тебя некому в ЦСКА думать...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:18) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
при Лёне 3?
Щенников появился перед ним
Дзага подавно
Игорь тоже
если только Базелюк??но где он?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: vit (Сегодня, 18:18) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
пончика пусть подпишут... хуже не будет....кстати... где этот кошмар молочных отделов....?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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