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Валерий Газзаев: финал Кубка УЕФА для каждого из нас был матчем всей жизни
Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями о дне, когда столичному клубу удалось выиграть Кубок УЕФА.
"Для всех поклонников отечественного футбола 18 мая – особенная дата. Ведь когда на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне был обыгран португальский "Спортинг", ЦСКА стал первым в истории российского футбола обладателем Кубка УЕФА. Каждый из нас хотел тогда сыграть "матч всей жизни"! Я никогда не видел такого единства и сплоченности вокруг одной цели. Думаю, что в конечном итоге именно настрой команды стал решающим фактором нашей победы.
Это была, действительно, команда мечты! Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Вагнер Лав, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Ивица Олич, Элвер Рахимич, ну и конечно, талантливейший Даниэл Карвалью... Каждый футболист того ЦСКА обладал огромным потенциалом. И каждый отдал на поле всё, что мог. Без остатка. Они совершенно справедливо стали легендами российского футбола. Ведь до этого никто не мог даже представить, что такая победа в принципе возможна! Уверен, сегодняшней российской сборной было бы неплохо помнить, что главная цель для любого спортсмена – победа! Играешь ты в чемпионате России – так ставь цель победить! Попал в Лигу Европы – так стремись дойти до финала. И на ЧМ-2018 мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и сделать всё возможное для их достижения! Только так и не иначе становятся чемпионами!", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
"Для всех поклонников отечественного футбола 18 мая – особенная дата. Ведь когда на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне был обыгран португальский "Спортинг", ЦСКА стал первым в истории российского футбола обладателем Кубка УЕФА. Каждый из нас хотел тогда сыграть "матч всей жизни"! Я никогда не видел такого единства и сплоченности вокруг одной цели. Думаю, что в конечном итоге именно настрой команды стал решающим фактором нашей победы.
Это была, действительно, команда мечты! Игорь Акинфеев, братья Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Вагнер Лав, Юрий Жирков, Евгений Алдонин, Ивица Олич, Элвер Рахимич, ну и конечно, талантливейший Даниэл Карвалью... Каждый футболист того ЦСКА обладал огромным потенциалом. И каждый отдал на поле всё, что мог. Без остатка. Они совершенно справедливо стали легендами российского футбола. Ведь до этого никто не мог даже представить, что такая победа в принципе возможна! Уверен, сегодняшней российской сборной было бы неплохо помнить, что главная цель для любого спортсмена – победа! Играешь ты в чемпионате России – так ставь цель победить! Попал в Лигу Европы – так стремись дойти до финала. И на ЧМ-2018 мы должны ставить перед собой самые амбициозные задачи и сделать всё возможное для их достижения! Только так и не иначе становятся чемпионами!", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
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