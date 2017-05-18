Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: поведение болельщиков "Спартака" - немного ненормальное зрелище

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении болельщиков "Спартака" после финального свистка в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с "Тереком" (3:0).

"Радость — это хорошо, но главное, чтобы было без агрессии. Вчера телевидение показывало празднество "Спартака". Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду то, как они вели себя на стадионе. Вы знаете, сколько там порчи имущества? Зачем нам такой праздник, если ломается, бьётся? Что это такое? Какие сейчас у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества! Это ненужная удаль. Это как из средних веков России: если выпил, надо идти с дубиной и всё крушить. Надо же цивилизованно всё проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И зенитовские болельщики тоже бежали и ломали ворота. Ну что за раж такой?" — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Спартак
Сегодня, 19:05
Напечатать
21
(6)
№21 Написал: Primus Москва (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Сергеевич, что-то мы не слышали ваших упреков, когда отмороженные питерские болельщики растягивали свой гнусный баннер про Льва Яшина. Или когда отмороженные питерские болельщики во главе с Гулливером выбегали на поле с явно хулиганскими намерениями
confused


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№20 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
как же хорошо на душе!!!


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№19 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 19:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ненормально это поведение главного тренера Зенита,а люди ждали чемпионства 16 лет и отрываются-это нормально!
Регистрация: 24.10.2007
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Visio
16 лет воздержания, наверное можно.
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 19:32) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ненормально что сокращают Елагина а не тебя
Регистрация: 30.07.2014
№16 Написал: perekos Самара (Сегодня, 19:30) #
  • +2
  •  (4)
online

вам не нужная вы в ЛЛюзеров сгниете


--------------------
We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:24) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Такое ощущение, что уважаемый мэтр вчерашний мой пост списал, только я их назвал не средневековый пьяный дебош с дубиной, а "ритуалом пьяных африканских дикарей после славной охоты". А так, в принципе, реакция на такое, у цивилизованных людей, однозначная.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (6)
online

Нормальное это когда Гранату в епло сунули.

Зачем нам такой праздник, если ломается, бьётся?
Так это и не твой праздник , псина.
Регистрация: 21.12.2016
№13 Написал: Todd (Сегодня, 19:22) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ненормально завидовать, что Спартак даже без мотивации играет сильнее Зенита.
В Англии вообще вон в конце сезона всегда болельщики выбегают на поле
в коне последнего домашнего матча и не ноют всякие там Арловы


--------------------
Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:21) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Гена не прав - абсолютно нормальное поведение свиньи

laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Гена не прав - абсолютно нормальное поведение свиньи
А вот, если б они пели песни - то тогда пришлось бы вызывать не ветеринаров, а врачей))))

ну ты явно гневаешься из за говна стадиона Крестовского?
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 19:18) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
За бабло Федуна переживает ))). "Не учи жить, помоги материально"
Регистрация: 21.12.2010
№9 Написал: Crazy Rat Стерлитамак (Сегодня, 19:17) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Visio
16 лет воздержания, наверное можно.

Даже если ещё придётся ждать 16 лет, то вам до цифры 22 не дотянуть, газ закончится laughing
Регистрация: 23.10.2008
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
16 лет воздержания, наверное можно.

спец..по последним годам своим судишь?
Регистрация: 6.09.2013
№7 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 19:16) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЗАВИДУЙ МОЛЧА !!!!!!!!!!!!!!!

Цитата: Visio
16 лет воздержания, наверное можно.

Да , 16 лет воздержания , так тяжело . Как вы только 48 и 23 смогли ???


--------------------
22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№6 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вчера телевидение показывало празднество "Спартака". Для нормального человека это немного ненормальное зрелище.
С кем Геннадий смотрел вчера тв ? Как он раскопал этого человека в своём кругу?


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
16 лет воздержания, наверное можно.
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:10) #
  • +3
  •  (7)

Не завидуй, Геша!
Правда, теперь тебе трудновато будет вещать на всю Россию, что именно ФК "Зенит" любит сейчас вся страна! laughing joy
Для нормального человека это немного ненормальное зрелище.

Себя-то он, понятное дело, к нормальным относит.
Какие сейчас у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества! Это ненужная удаль. Это как из средних веков России: если выпил, надо идти с дубиной и всё крушить. Надо же цивилизованно всё проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали.

По-государственному мыслит!
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!
Траты владельца команды "Спартак", которая СТАЛА ЧЕМПИОНОМ РОССИИ, считает... laughing
А ты сам-то у Леонида Арнольдовича спросил, как он к этим незапланированным тратам относится?
И зенитовские болельщики тоже бежали и ломали ворота.

А тогда почему молчал??? flushed
Или ТО была "настоящая, ничем не прикрытая естественная радость болельщиков ФК "Зенит"??? joy
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: grisha (Сегодня, 19:10) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Гена не прав - абсолютно нормальное поведение свиньи
А вот, если б они пели песни - то тогда пришлось бы вызывать не ветеринаров, а врачей))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 19:09) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего агрессивного не увидел, может он что-то другое смотрел? Гене лишь бы нагадить.
Лучше бы на курсы комментаторов сходил.
Регистрация: 29.08.2010
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:08) #
  • +6
  •  (12)

Ненормально то, что Вы, дядя, еще комментируете футбол.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.