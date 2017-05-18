Геннадий Орлов: поведение болельщиков "Спартака" - немного ненормальное зрелище

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении болельщиков "Спартака" после финального свистка в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с "Тереком" (3:0)."Радость — это хорошо, но главное, чтобы было без агрессии. Вчера телевидение показывало празднество "Спартака". Для нормального человека это немного ненормальное зрелище. Я имею в виду то, как они вели себя на стадионе. Вы знаете, сколько там порчи имущества? Зачем нам такой праздник, если ломается, бьётся? Что это такое? Какие сейчас у Федуна будут затраты на восстановление стадиона после пиршества! Это ненужная удаль. Это как из средних веков России: если выпил, надо идти с дубиной и всё крушить. Надо же цивилизованно всё проводить. Очень дорогую телевизионную рекламу сломали. И зенитовские болельщики тоже бежали и ломали ворота. Ну что за раж такой?" — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".