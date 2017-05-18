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Алексей Игонин: у Луческу нет ни результата, ни контакта с прессой и болельщиками
Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал заявления главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0).
"Тренеру команды с лучшими условиями и лучшим набором футболистов в стране не пристало таким образом высказывать накопившиеся эмоции. Причины в первую очередь нужно искать в себе. Судя по всему, несдержанность Луческу говорит о том, что он устал от всей этой ситуации. Его будущее в команде кажется сомнительным и туманным. Дальше все зависит от руководства, поэтому он сам вряд ли сможет что-то поменять в своей судьбе.
Многие команды позавидовали бы такому вниманию. Можно только порадоваться, что "Зенит" не безразличен вице-премьеру Виталию Леонтьевичу, как и жителям Санкт-Петербурга. Здесь есть все, чтобы получить результат. Но нет ни его, ни контакта с прессой и болельщиками, ни с руководством российского футбола", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
"Тренеру команды с лучшими условиями и лучшим набором футболистов в стране не пристало таким образом высказывать накопившиеся эмоции. Причины в первую очередь нужно искать в себе. Судя по всему, несдержанность Луческу говорит о том, что он устал от всей этой ситуации. Его будущее в команде кажется сомнительным и туманным. Дальше все зависит от руководства, поэтому он сам вряд ли сможет что-то поменять в своей судьбе.
Многие команды позавидовали бы такому вниманию. Можно только порадоваться, что "Зенит" не безразличен вице-премьеру Виталию Леонтьевичу, как и жителям Санкт-Петербурга. Здесь есть все, чтобы получить результат. Но нет ни его, ни контакта с прессой и болельщиками, ни с руководством российского футбола", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
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