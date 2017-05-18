Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Алексей Игонин: у Луческу нет ни результата, ни контакта с прессой и болельщиками

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал заявления главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0).

"Тренеру команды с лучшими условиями и лучшим набором футболистов в стране не пристало таким образом высказывать накопившиеся эмоции. Причины в первую очередь нужно искать в себе. Судя по всему, несдержанность Луческу говорит о том, что он устал от всей этой ситуации. Его будущее в команде кажется сомнительным и туманным. Дальше все зависит от руководства, поэтому он сам вряд ли сможет что-то поменять в своей судьбе.

Многие команды позавидовали бы такому вниманию. Можно только порадоваться, что "Зенит" не безразличен вице-премьеру Виталию Леонтьевичу, как и жителям Санкт-Петербурга. Здесь есть все, чтобы получить результат. Но нет ни его, ни контакта с прессой и болельщиками, ни с руководством российского футбола", - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
Теги: Игонин Луческу Зенит
Сегодня, 19:30
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: interested (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Его нанимали для контакта с игроками, которого нет.
Регистрация: 18.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.