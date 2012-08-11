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Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (3)
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Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Валерий Карпин претендует на должность главного тренера "Рубина"
"Рубин" помимо своего бывшего наставника Курбана Бердыева рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды, утверждает "Чемпионат.сом".
Нынешний наставник казанцев испанец Хави Грасия в связи с неудачным выступлением "Рубина" в нынешнем сезоне может лишиться своего поста. После 29 туров клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.
Нынешний наставник казанцев испанец Хави Грасия в связи с неудачным выступлением "Рубина" в нынешнем сезоне может лишиться своего поста. После 29 туров клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.
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