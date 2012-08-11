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Валерий Карпин претендует на должность главного тренера "Рубина"

"Рубин" помимо своего бывшего наставника Курбана Бердыева рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера команды, утверждает "Чемпионат.сом".

Нынешний наставник казанцев испанец Хави Грасия в связи с неудачным выступлением "Рубина" в нынешнем сезоне может лишиться своего поста. После 29 туров клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.
Теги: Карпин Рубин
Сегодня, 19:48
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19
(3)
№19 Написал: nami-sv (Сегодня, 21:27) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Велере тренером быть не дано.Хороший был футболист.а дальше околофутбольная болтовня.Болтать и тренировать-разные специальности.
Регистрация: 9.08.2015
№18 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
А вы сколько 4 раза за 100 лет )))

Нолики считай. 4 раза за 10 лет, а за сто уже 5 laughing


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№17 Написал: Батька (Сегодня, 20:40) #
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Цитата: papont
Цитата: Шмайхель
.,считайте что тень вашего периода ,начиная с1984 года и по..... ,уже над вами нависла.

Раз за 16 лет выиграли ЧР, а гонору..... laughing

А вы сколько 4 раза за 100 лет )))
Регистрация: 9.09.2016
№16 Написал: grisha (Сегодня, 20:31) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ленка крокодилова
Много Валеры это хорошо.

Согласен
Значит желудок работает регулярно - проблем с калом нет
Регистрация: 19.04.2017
№15 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Начало межсезонья ! smile Капин в Рубин , Бердыев в Краснодар , а Луческу ? В Томь ?! smile
Регистрация: 23.09.2016
№14 Написал: ramil Россия (Сегодня, 20:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
...всех "легионеров" в Рубин! smile посмотрим что там за проект у него на самом деле smile
Регистрация: 17.05.2016
№13 Написал: ленка крокодилова (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (3)

Валера,как Фигаро,и тут и там.Уважаю.Много Валеры это хорошо.


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за все родное
Регистрация: 22.04.2017
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучше Рубину не найти, с испанцами Валера как рыба в воде))
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
.,считайте что тень вашего периода ,начиная с1984 года и по..... ,уже над вами нависла.

Раз за 16 лет выиграли ЧР, а гонору..... laughing


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№10 Написал: debil (Сегодня, 20:08) #
  • +3
  •  (3)

Претендует да много их претендентов срубить копейку и там хоть трава не расти возьмите того ато хочет тренером поработать кто не работал кто спитт и видит себя в этой работе а не гламурных мальчиков с шарфами
Регистрация: 30.06.2016
№9 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: papont
Цитата: igor70
Луческо приболел ему замена требуется!!!

Хотел бы я посмотреть на этот сюр, где Карп в зенитовской форме stuck_out_tongue_winking_eye

Он к Дзюбе не пойдёт


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papont
Хотел бы я посмотреть на этот сюр, где Карп в зенитовской форме
..а мы-то как этого хотим! ) ..,считайте что тень вашего периода ,начиная с1984 года и по..... ,уже над вами нависла. smirk


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: igor70
Луческо приболел ему замена требуется!!!

Хотел бы я посмотреть на этот сюр, где Карп в зенитовской форме stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№6 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
тем более в Рубине много испаноговорящих игроков..Карпин найдет общий язык..
Вот уж наговорятся всласть - такой случай пообщаться с носителями языка! Так и будут болтать ,пока команда в стыках, на пути в ФНЛ, не окажется.


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Раздвинет чресла на два кресла?
Или у Карпухи седалище телескопическое?

Он свои аналитические программы для МатчТв будет прямо из раздевалки Рубина вести?

Или??????? Карпин за Елагиным?????

Интригаблеа..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Вброс, Карпин никуда с ТВ не уйдёт


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Луческо приболел ему замена требуется!!!
Регистрация: 21.05.2011
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:52) #
  • +7
  •  (9)
online

Да что там, в "Рубине", вообще с ума посходили??? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
А почему бы и нет...мало ли..тем более в Рубине много испаноговорящих игроков..Карпин найдет общий язык..
Регистрация: 21.11.2016
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