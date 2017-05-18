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Игорь Пикущак: не сомневался в своей правоте и законно выиграл дело у "Амкара"

Бывший нападающий "Амкара" Игорь Пикущак прокомментировал новость о том, что пермякам запретили регистрировать новых футболистов в связи с задолженностями перед игроком по трудовому договору и иным выплатам.

"Амкар" остался мне должен деньги, которые были прописаны в контракте. Были написаны письма с уведомлением о долге, которые писал в адрес клуба юрист Юрий Зайцев, представлявший мои права. Ответа на письма мы не дождались, поэтому обратились в КДК. Я не сомневался в своей правоте и законно выиграл дело", - цитирует Пикущака "Чемпионат.сом".
Теги: Амкар
Сегодня, 20:02
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