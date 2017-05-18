Вячеслав Чанов: если Габулова вызвали в сборную, значит, он это доказал своей игрой

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов считает, что голкипер туляков Владимир Габулов заслужил вызов в сборную России.– Не всегда вратарь может выиграть матч. Для меня приятная неожиданность, что Володя попал в национальную команду. Значит, он доказал своей игрой право на попадание в сборную.Когда мы начинали работать в "Арсенале", а к тому моменту Габулов долго был без игровой практики, я ему сказал, что наша задача вернуться в сборную. Тогда же Веня Мандрыкин сказал, что Вовка в этом году попадет в сборную. Пророческие слова!Желаю Андрею Луневу скорейшего выздоровления и чтобы травма оказалась не столь серьезной.