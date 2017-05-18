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Вячеслав Чанов: если Габулова вызвали в сборную, значит, он это доказал своей игрой

Тренер вратарей "Арсенала" Вячеслав Чанов считает, что голкипер туляков Владимир Габулов заслужил вызов в сборную России.

– Для многих вызов в сборную Габулова стал полной неожиданностью. Для вас это вряд ли стало откровением?

– Не всегда вратарь может выиграть матч. Для меня приятная неожиданность, что Володя попал в национальную команду. Значит, он доказал своей игрой право на попадание в сборную.

Когда мы начинали работать в "Арсенале", а к тому моменту Габулов долго был без игровой практики, я ему сказал, что наша задача вернуться в сборную. Тогда же Веня Мандрыкин сказал, что Вовка в этом году попадет в сборную. Пророческие слова!
Желаю Андрею Луневу скорейшего выздоровления и чтобы травма оказалась не столь серьезной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Чанов Габулов Сборная России
Сегодня, 20:43
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anat
Лунев через неделю будет в строю.


Главное, что бы он не участвовал в этом говне
Желательно, что бы и Игорь ногу "подвернул"
- пусть куйня на воротах куйни постоит
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: anat belarus (Сегодня, 20:51) #
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Не игрой, а национальностью. Некрасиво это.
Лунев через неделю будет в строю. Это будущее. А престарелый вратарь ФНЛ точно не нужен.
Регистрация: 20.10.2009
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