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"Спартак" может заплатить за защитника "Торино" 10 млн евро

"Спартак" интересуется правым защитником "Торино" Давиде Дзаппакостой, сообщает ФАН.

По словам источника, 24-летний итальянец считается одной из приоритетных кандидатур в шорт-листе главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Отмечается, что трансферная стоимость футболиста может составить порядка 10 млн евро.
Теги: Спартак Торино Трансферы
Сегодня, 21:17
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№8 Написал: Игрочишка (Сегодня, 21:33) #
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Бред, Торино никого никуда не продаёт, даже Льяича! Оно себя топклубом считает!


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Спартак-Чемпион!!! Тролли, хейтеры и прочая шваль идёт лесом.
Регистрация: 21.04.2017
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:32) #
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online

Цитата: maradona72
По этому наш Массимо хyй положил на прессуху после Томи , и побежал смотреть туринское дерби. Если верить Каррере

Да всем и так понятно, почему Массимо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию: за "игру" своих подопечных против "Томи" стыдно стало.
Тем более, что играли на переполненной "Открытие-Арене".

Цитата: maradona72
Цитата: syamtomov
А этого Дзаппакосту,

Скорее всего писдешь.

Кто ж его знает. smirk
Тем более, что меня Леонид Арнольдович не пригласил на совещание по-поводу приобретений игроков на следующий сезон.
Я, конечно, не в обиде: он подустал с этими празднованиями чемпионства и, скорее всего, забыл. smile
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:29) #
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Цитата: syamtomov
А этого Дзаппакосту,

Скорее всего писдешь. Агент ы мозг выепут всем этим летом, до закрытие трансферного окна.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:28) #
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online

Цитата: maradona72
Цитата: syamtomov
Юве"

Ювентус-Торино это как наше Дерби с ослами.

Ну и что? flushed
Я думаю, что Каррера в свои 52 года уже по-другому смотрит на такие вещи.
Ему нужно "Спартак" усиливать!
А этого Дзаппакосту, как я понял, ИМЕННО КАРРЕРА хочет видеть в "Спартаке".
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:25) #
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Цитата: syamtomov
Юве"

Ювентус-Торино это как наше Дерби с ослами.

По этому наш Массимо хyй положил на прессуху после Томи , и побежал смотреть туринское дерби. Если верить Каррере


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:24) #
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online

Цитата: maradona72
У клятых юве

А почему это "Юве" - клятый? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:22) #
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Я уж надеялся хотя бы чемп закончится , и тогда пойдут слухи. А тут началось.

Цитата: syamtomov
ает, что для ТРЕНЕРА и по его просьбе игрока покупает, а

У клятых юве, будет покупать бывший игрок юве, даже если он тренер в другой стране? Да еще и обогащать клятых..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:19) #
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online

Тут уже писали о нём.
Если Каррера именно его хочет, то Леониду Арнольдовичу нужно как-то раскошелится.
Тем более, знает, что для ТРЕНЕРА и по его просьбе игрока покупает, а не для всяких там...
Регистрация: 6.08.2008
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