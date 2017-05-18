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Денис Глушаков: к Кубку конфедераций надо относиться серьезно

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что у сборной России не будет проблем с настроем на Кубок конфедераций.

"К Кубку конфедераций надо относиться серьезно. Товарищеские игры мы уже отыграли. Мы играем при своих болельщиках. Он впервые проходит в России, может, больше его вообще в нашей стране не будет. Со всеми хочется сыграть, разницы нет, с кем играть", - цитирует Глушакова "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков
Вчера, 22:11
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№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Вчера, 22:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Естественно серьёзно. На ЧМ нам ловить нечего, хоть на кк сыграть со вторым составом Австралии вничью за счастье.
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 22:18) #
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online

Правда, Денис, завязывай с самогоном.
Регистрация: 23.09.2008
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