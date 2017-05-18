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Сергей Баланович получил вызов в сборную Беларуси

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович вызван в сборную Беларуси на тренировочные сборы, сообщает официальный сайт пермяков. Сборы пройдут с 28 мая по 12 июня.

За это время национальная сборная Белоруссии проведет отборочный матч к Чемпионату Мира 2018 против сборной Болгарии (9 июня), а также проведет два товарищеских матча: против сборной Швейцарии (1 июня) и против сборной Новой Зеландии (12 июня).
Теги: Сборная Белоруссии
Вчера, 22:42
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