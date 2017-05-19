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Илья Геркус: Скрипник в "Локомотиве"? Не комментируем
Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможном назначении на после наставника "железнодорожников" украинского специалиста Виктора Скрипника, который ранее возглавлял немецкий "Вердер".
"Не комментируем", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
"Не комментируем", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
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