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Илья Геркус: Скрипник в "Локомотиве"? Не комментируем

Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать информацию о возможном назначении на после наставника "железнодорожников" украинского специалиста Виктора Скрипника, который ранее возглавлял немецкий "Вердер".

"Не комментируем", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Скрипник Локомотив
Сегодня, 06:23
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