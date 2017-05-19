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Сумма отступных за Промеса для европейских клубов составляет 37.5 миллионов евро
Сумма отступных за полузащитника "Спартака" Квинси Промеса для европейских клубов составляет 37.5 миллионов евро. Об этом сообщил обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер.
"Кстати, новый спартаковский контракт Промеса – очень хороший, но далеко не "халковский". Он слишком сложен с математической точки зрения, чтобы подсчитать точные цифры, но в среднем за год голландец зарабатывает в "Спартаке" примерно три с половиной миллиона евро. Стала известна сумма отступных, прописанная в новом красно-белом контракте Квинси для европейских клубов, – 37,5 миллиона евро.", - говорится в сообщении
"Кстати, новый спартаковский контракт Промеса – очень хороший, но далеко не "халковский". Он слишком сложен с математической точки зрения, чтобы подсчитать точные цифры, но в среднем за год голландец зарабатывает в "Спартаке" примерно три с половиной миллиона евро. Стала известна сумма отступных, прописанная в новом красно-белом контракте Квинси для европейских клубов, – 37,5 миллиона евро.", - говорится в сообщении
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