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Сумма отступных за Промеса для европейских клубов составляет 37.5 миллионов евро

Сумма отступных за полузащитника "Спартака" Квинси Промеса для европейских клубов составляет 37.5 миллионов евро. Об этом сообщил обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер.

"Кстати, новый спартаковский контракт Промеса – очень хороший, но далеко не "халковский". Он слишком сложен с математической точки зрения, чтобы подсчитать точные цифры, но в среднем за год голландец зарабатывает в "Спартаке" примерно три с половиной миллиона евро. Стала известна сумма отступных, прописанная в новом красно-белом контракте Квинси для европейских клубов, – 37,5 миллиона евро.", - говорится в сообщении
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 16:24
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13
(2)
№13 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
Цитата: Alter ego
Песец Промесу -сгинет на российских просторах

и не говори чухнЯ.. у вас даже трава не растет.. и привышение аммиака... в 2.5 раза... пистуй в военторг....

Я , пожалуй, не смогу опуститься до вашего уровня грамотности и интеллекта, существо с именем из трех букв. Круг тем которые вам интересны при этом не оспариваю, мочитесь дальше.
Регистрация: 17.05.2017
№12 Написал: vit (Сегодня, 17:29) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Песец Промесу -сгинет на российских просторах

и не говори чухнЯ.. у вас даже трава не растет.. и привышение аммиака... в 2.5 раза... пистуй в военторг....


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Песец Промесу -сгинет на российских просторах
Регистрация: 17.05.2017
№10 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миха Ковалёв
если погба купили за 100млн то цена вполне адекватна

Погба из другого чемпа переходил, по тому такой ценник скорее заградительный.
Регистрация: 6.11.2011
№9 Написал: Valar (Сегодня, 17:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Если будет реальное предложение от европейского клуба, например условного Тоттенхэм, похоже уйдёт Промес. Слишком большой риск облажаться по осени в ЛЧ находясь в одной команде с нашими кривоногими, а там уже и контракт похуже будет. Всё таки сейчас он позиционируется как ведущий игрок команды занявшей 1-ое место в России. Но вообще очень жаль будет если такой игрок уедет из нашего чемпионата.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№8 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 17:14) #
  • 0
  •  (4)

если погба купили за 100млн то цена вполне адекватна
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше продавать по азиатским ценам.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:48) #
  • -2
  •  (4)

уважающий себя клуб за так мало не возьмёт
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
А из этого следует - Промес остается в Спартаке.
Регистрация: 16.05.2017
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 16:40) #
  • +3
  •  (7)

Адекватная цена


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: vit (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
ЕСЛИ, ЧТО БИЗНЕС !НИ ЧЕГО ЛИЧ....СПАРТАКОВСКОГО!

кого...?


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:38) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
столько сколько и кокошка примерно в зените))))А по теме его за такие бабки никто не купит по крайней мере до конца лиги чемпионов.Все будет зависить от его личного выступления и команды в целом.Пусть играет у нас)))нам на радость плаческу для нытья)))
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (9)
online

Сумма отступных за полузащитника "Спартака" Квинси Промеса для европейских клубов составляет 37.5 миллионов евро.

Это же сколько тогда для Китая??? flushed
У меня руки так широко не расставляются! laughing
Регистрация: 6.08.2008
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