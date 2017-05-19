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Болельщики "Анжи" смогут попасть на матч против ЦСКА за 500 рублей
Стала известна информация по билетам на матч ЦСКА – "Анжи".
Стоимость билета на гостевой сектор (S 516) составит 500 рублей. Болельщики "Анжи" смогут приобрести билеты на матч в гостевой кассе Южной входной группы в день игры. Продажа стартует за два часа до начала матча в присутствии представителя махачкалинского клуба.
ФК "Анжи"
Стоимость билета на гостевой сектор (S 516) составит 500 рублей. Болельщики "Анжи" смогут приобрести билеты на матч в гостевой кассе Южной входной группы в день игры. Продажа стартует за два часа до начала матча в присутствии представителя махачкалинского клуба.
ФК "Анжи"
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